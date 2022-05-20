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13 минут назад

Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»

Lenta.ruиещё 3

Командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен, сообщила журналист Первого канала Ирина Куксенкова в Telegram-канале.

Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»
Фото: Телеграм-канал «SHOT»Телеграм-канал «SHOT»

Ранее в сети появилось видеообращение Дениса Прокопенко, который заявил о прекращении сопротивления. По его словам, высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Гражданских и тяжелораненых, отметил Прокопенко, удалось эвакуировать с территории «Азовстали».

19 мая стало известно, что заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. По данным корреспондента Дмитрия Стешина, Паламар вышел с завода вечером в среду, 18 мая.

Армия,Святослав Паламар,Денис Прокопенко,Первый канал,
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