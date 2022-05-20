Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»

Командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен, сообщила журналист Первого канала Ирина Куксенкова в Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «SHOT» Телеграм-канал «SHOT»

Ранее в сети появилось видеообращение Дениса Прокопенко, который заявил о прекращении сопротивления. По его словам, высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Гражданских и тяжелораненых, отметил Прокопенко, удалось эвакуировать с территории «Азовстали».