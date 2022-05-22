США не подтвердили уничтожение партии западных вооружений для Украины

США не подтвердили уничтожение крупной партии западного вооружения и военной техники, доставленной на территорию Украины из США и ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

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По словам Салливана, который беседовал с журналистами во время брифинга Белого дома, у него не было возможности проконсультироваться с украинскими властями. Однако с точки зрения американской стороны, существуют различные надежные каналы для поставок оружия военным силам Украине.

21 мая Минобороны заявило о ликвидации крупной партии вооружения и техники, направленной Украине из США и стран Европы. Уточнялось, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по району железнодорожной станции Малин Житомирской области.