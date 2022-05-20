Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Фото: Телеграм-канал Shot Телеграм-канал Shot

По ее словам, Волынский вышел с территории завода без заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламара по прозвищу Калина.

«Морской бриз слегка трепал его бороду Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», — рассказала журналистка подробности сдачи в плен.

По ее словам, процесс «безоговорочной эвакуации в плен» идет по плану.