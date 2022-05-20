В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

В ДНР предупредили о «сюрпризах» ВСУ на «Азовстали»

Lenta.ruиещё 1

На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе вероятны «сюрпризы» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram.

В ДНР предупредили о «сюрпризах» ВСУ на «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

«Я не исключаю, что будут сюрпризы с украинской стороны по "Азовстали" — иначе нарушаются все каноны противостояния. И не только по "Азовстали" — и по Мариуполю, и дальше. Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — предупредил представитель ДНР. Он заметил, что задача ВСУ состоит в том, чтобы не позволить строить мирную жизнь после своего ухода.

По словам Ходаковского, основная задача состоит в том, чтобы сорвать планы украинских военных.

«Мы же уже начинаем оглядываться в догадках, какое село, лощина, пригород или хутор станут нашим очередным домом на ближайшую перспективу», — заключил он.

Ранее представитель ДНР поделился, что освобождение комбината «Азовсталь» является уникальной задачей в военной истории последнего времени. Он рассказал, что главной особенностью операции является устройство подземных коммуникаций завода.

19 мая основатель батальона «Восток» заявил, что с «Азовстали» в общей сложности вышли 1800 человек.

Армия,Александр Ходаковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители