В ДНР предупредили о «сюрпризах» ВСУ на «Азовстали»

«Я не исключаю, что будут сюрпризы с украинской стороны по "Азовстали" — иначе нарушаются все каноны противостояния. И не только по "Азовстали" — и по Мариуполю, и дальше. Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — предупредил представитель ДНР. Он заметил, что задача ВСУ состоит в том, чтобы не позволить строить мирную жизнь после своего ухода.