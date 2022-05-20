Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США

Ранее в сети появилась информация, что с ноября 2021 года из второй мотопехотной бригады в Кишиневе пропала военная амуниция на суму около двух миллионов леев (около 105 тысяч долларов). При этом большая часть имущества была предоставлена США: вещмешки, каски, бронежилеты и прочее.