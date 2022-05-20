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12 минут назад

Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США

Lenta.ru

Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения военной помощи Соединенных Штатов в национальной армии страны, сообщается на сайте ведомства.

Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США
Фото: EPAEPA

Ранее в сети появилась информация, что с ноября 2021 года из второй мотопехотной бригады в Кишиневе пропала военная амуниция на суму около двух миллионов леев (около 105 тысяч долларов). При этом большая часть имущества была предоставлена США: вещмешки, каски, бронежилеты и прочее.

«Министерство обороны и представители командования национальной армии провели расследование по данному делу. Все материалы были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о хищении военного имущества», — сказано в сообщении.

США по программе Foreign Military оказывают Молдавии военную помощь ежегодно с 2015 года. Несмотря на нейтралитет, закрепленный в конституции страны, Кишинев активно сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В конце апреля сенатор США Стив Дейнс в ходе рабочего визита в Молдавию заявил, что Вашингтон готов поддерживать модернизацию армии Кишинева. Кроме того, стороны обсудили активизацию партнерства стран в стратегическом диалоге.

Армия,НАТО,
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