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38 минут назад

Британские подлодки научат стрелять американскими ядерными ракетами

Газета.Ruиещё 2

Британские подводные лодки "Дредноут" получат на вооружение американские стратегические ракеты, способные нести ядерное оружие, Трайдент II (D5). Об этом свидетельствует контракт на модернизацию системы управления стратегическими силами Великобритании и США, подписанный между компаниями General Dynamics Electric Boat и Королевским военно-морским флотом Великобритании, сообщает Shephard News.

Британские подлодки научат стрелять американскими ядерными ракетами
Фото: ReutersReuters

Общая сумма контракта составляет $313,95 млн и предусматривает производство дополнительных комплектов для британской системы поддержки стратегических вооружений, а также "развитие и расширение промышленной базы подводных лодок" в рамках комплексного корпоративного плана поддержки подводных лодок класса "Колумбия" (американские лодки с ракетами Трайдент II).

Ранее сообщалось, что Австралия рассматривает возможность оснащения своих подводных лодок класса Collins крылатыми ракетами США "Томагавк" в рамках программы продления срока их службы LOTE, сообщается на сайте Naval News. Согласно программе LOTE, шесть подлодок класса Collins должны пройти ремонт и модернизацию, чтобы продолжать нести службу до 2040-х годов.

"Томагавк" – семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности морского, сухопутного и воздушного базирования. Эта ракета была принята на вооружение в 1983 году.

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