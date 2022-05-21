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1 час назад

Генерал-лейтенант Жданов заявил об опасности вовлечения войск НАТО в конфликт с РФ

Газета.Ruиещё 5

Президент Всероссийской полицейской ассоциации, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал о возможности военного столкновения НАТО и России, передает «Московский Комсомолец».

Эксперт оценил перспективы военного конфликта НАТО против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это приближение видно не только в боевую оптику, но и невооруженным глазом», — заявил он и подчеркнул, что такого мнения придерживается не только он.

Как рассказал Жданов со ссылкой на эксперта по геополитике Центра политико-стратегического анализа и вооружениям Ксавье Моро, западные страны, вооружая Украину современным оружием и обучая украинских военных, опасно приближают войска Североатлантического альянса к прямому вовлечению в конфликт с Россией.

«По мнению Моро, американский военно-промышленный комплекс разворачивается на полной скорости, и арсеналы должны пополняться на Западе. Это начинает сильно походить на мировую войну», — сказал он в ответ на вопрос, не кажется ли ему, что НАТО опасно приблизилась к «красной линии», за которой может быть полноценный конфликт.

Он также отметил, что «тревожной тенденцией» является назначение новым командующим объединенными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи.

США планируют держать в Европе 100 тысяч своих военных

По его словам, Каволи говорит по-русски и считается специалистом по России, он также участвовал в многочисленных военных операциях, в том числе успел поруководить армией США в Европе с 2018 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что США планируют держать в Европе порядка 100 тыс. военнослужащих, если не произойдет эскалации конфликта.

Армия,Ксавье Моро,Юрий Жданов,НАТО,
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