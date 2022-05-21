Эксперт оценил перспективы военного конфликта НАТО против России

«По мнению Моро, американский военно-промышленный комплекс разворачивается на полной скорости, и арсеналы должны пополняться на Западе. Это начинает сильно походить на мировую войну», — сказал он в ответ на вопрос, не кажется ли ему, что НАТО опасно приблизилась к «красной линии», за которой может быть полноценный конфликт.