Беларусь закупила у России «Искандеры» и С-400

Беларусь договорилась с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 и ракетных комплексов «Искандер». Об этом 19 мая сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер также раскрыл, как Москва поможет Минску в области ракетостроения.
«Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное», – сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в Беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в области военно-промышленного комплекса. При этом Лукашенко подчеркнул, что Москва поможет Минску в сфере ракетостроения.
«Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа «Искандер». Очень хорошее оружие», – добавил президент.
Ранее замглавы Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин заявил, что НАТО вдвое нарастило силы в Восточной Европе, а с начала года уже проведено 15 учений Объединенных ВС НАТО и национальных вооруженных сил. По его словам, «по сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении». На фоне этого Беларусь начала внезапную проверку готовности Вооруженных сил, укрепив западное, северо-западное операционные направления, а также южную границу, где сосредоточена украинская группировка численностью до 20 тыс. человек.
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