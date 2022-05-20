В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
24 минуты назад

Беларусь закупила у России «Искандеры» и С-400

Евразия Эксперт

Беларусь договорилась с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 и ракетных комплексов «Искандер». Об этом 19 мая сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер также раскрыл, как Москва поможет Минску в области ракетостроения.

Беларусь закупила у России «Искандеры» и С-400
Фото: ТАССТАСС

«Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное», – сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в Беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в области военно-промышленного комплекса. При этом Лукашенко подчеркнул, что Москва поможет Минску в сфере ракетостроения.

«Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа «Искандер». Очень хорошее оружие», – добавил президент.

Ранее замглавы Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин заявил, что НАТО вдвое нарастило силы в Восточной Европе, а с начала года уже проведено 15 учений Объединенных ВС НАТО и национальных вооруженных сил. По его словам, «по сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении». На фоне этого Беларусь начала внезапную проверку готовности Вооруженных сил, укрепив западное, северо-западное операционные направления, а также южную границу, где сосредоточена украинская группировка численностью до 20 тыс. человек.

Подробнее об угрозах наращивания сил США в Европе для России и Беларуси читайте в материале «Евразия.Эксперт».

Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Генштаб,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители