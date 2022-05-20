В Госдуму внесен проект об отмене возрастного предела на военные контракты

Положения проекта касаются совершеннолетних граждан. Документ подготовлен в целях совершенствования порядка поступления граждан на военную службу по контракту.

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На данный момент первый контракт с Вооруженными силами вправе заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане от 18 до 30 лет.

"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке.

Такое решение, пояснили депутаты, будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту. В том числе это касается медицинского обеспечения войск, инженерии, связи.

Парламентарии напоминают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.