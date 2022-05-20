Руководство США хочет передать противокорабельные ракеты для истребителей Украины. В Штатах считают, что это поможет «преодолеть морскую блокаду» на Черном море.

«Список Киева [для помощи] включает ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов на Черном море, что позволит возобновить поставки зерна по всему миру. Противокорабельные ракеты Harpoon, Naval Strike Missile и Raytheon Technologies рассматривались для прямой поставки на Украину, либо через передачу от ЕС», — пишет издание Reuters со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц и источников в Конгрессе.

Однако в Штатах опасаются, что американское оружие может быть захвачено российскими войсками. Кроме того, после этого вероятна эскалация конфликта на Украине.

О том, что США отправят на Украину новую партию военной помощи, стало известно 20 марта. В нее войдут артиллерия и радары, пишет RT. Президент США Джо Байден заявил, что поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, тем самым оставшийся лимит средств на поддержку Киева будет исчерпан. Ранее Сенат США одобрил предложенный Байденом пакет военной помощи Украине на 40 млрд долларов США, дополняет «Царьград». Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств».