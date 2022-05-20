Пентагон заявил об уничтожении последней ракеты с нервно-паралитическим веществом

"С успешным уничтожением всего запаса нервно-паралитического вещества VX США продвигаются по пути соблюдения своих международных обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия,- говорится в заявлении Пентагона.- Этот прогресс подчеркивает приверженность США контролю над вооружениями". Военное ведомство отметило, что США продвигаются к полному уничтожению имеющегося у них химического оружия к 30 сентября 2023 года.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. В России последний боеприпас химоружия был уничтожен в сентябре 2017 года. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что Москва полностью выполнила взятые на себя обязательства. Пентагон же несколько раз сдвигал сроки завершения программы ликвидации своего арсенала отравляющих веществ: с 2007 года на 2012-й, потом на 2017-й, на 2021-й и, наконец, на 2023 год.