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37 минут назад

РИА: российские силовики получили списки погибших ВСУ

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Сотрудники российских силовых ведомств получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении. Документы предоставлены в распоряжение РИА «Новости» и опубликованы в Telegram-канале агентства.

Российские силовики получили списки погибших ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — передал РИА «Новости» источник в силовых ведомствах.

При этом, большинство в этих списках — это рядовые и младший командный состав.

Собеседник агентства передал, что за последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод, поэтому отправляет на службу плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных в ходе общей мобилизации. Также вновь прибывшим военным не доверяют современное оружие, поэтому выдают, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны.

«А автомат Калашникова производства СССР калибром 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов. При этом достать патроны на этот калибр практически нереально», — заключил анонимный источник.

Кроме того, по его словам, на Украине не спешат вносить вносить погибших новобранцев в текущие сводки потерь, так как реакция людей на гибель молодых людей может стать «болезненной для общественного мнения». Именно поэтому погибших солдат вносят сначала в списки «пропавших без вести».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами.

Армия,Владимир Путин,
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