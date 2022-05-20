Украинские военные открыли огонь по Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов села Дроновка и Алексеевка Глушковского района Курской области, сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

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«В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена», — написал глава региона.

По его словам, агрессия противника «была подавлена ответным огнем». Старовойт отметил, что военные продолжают контролировать ситуацию. Отмечается, что никто из жителей российских населенных пунктов на этот раз не пострадал.

Это уже второй обстрел Курской области за сутки. Утром 19 мая украинские военные обстреляли поселок Теткино. В результате погиб один человек.