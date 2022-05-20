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17 минут назад

Украинские военные открыли огонь по Курской области

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов села Дроновка и Алексеевка Глушковского района Курской области, сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Украинские военные открыли огонь по Курской области
Фото: ReutersReuters

«В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена», — написал глава региона.

По его словам, агрессия противника «была подавлена ответным огнем». Старовойт отметил, что военные продолжают контролировать ситуацию. Отмечается, что никто из жителей российских населенных пунктов на этот раз не пострадал.

Это уже второй обстрел Курской области за сутки. Утром 19 мая украинские военные обстреляли поселок Теткино. В результате погиб один человек.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Украина обстреляла минами Донецк

Армия,Роман Старовойт,Владимир Путин,
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