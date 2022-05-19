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12 минут назад

МО РФ: украинские националисты разместили огневые позиции на верхних этажах многоэтажек в Бахмуте в ДНР

ТК «Звезда»иещё 1

На верхних этажах многоэтажек в Бахмуте Донецкой народной республики украинские националисты оборудовали огневые точки, а подходы к зданиям заминировали. Об этом заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

МО РФ: националисты оборудовали огневые точки на крышах многоэтажек в Бахмуте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Бахмуте Донецкой народной республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы», - заявил он.

Местное население о происходящем националисты на уведомили, добавил Мизинцев.

Руководитель гуманитарного штаба отметил, что несмотря на неоднократные обращения, мировое сообщество не обращает внимания на многочисленные преступления неонацистов.

«В очередной раз призываем все международные организации оказать влияние на официальный Киев и выработать комплекс действенных мер по недопущению использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях», - подчеркнул Мизинцев.

Ранее в гумштабе сообщили о подготовке в донецкой Константиновке провокации по «бучинскому сценарию». Переодетые в форму российских военнослужащих боевики собираются расстрелять на камеру мирных украинских граждан, отмечал Мизинцев.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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