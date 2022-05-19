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15 минут назад

США выделят последние деньги на военную помощь Украине

Ura.Ruиещё 18

США отправят на Украину новую партию военной помощи, куда войдут артиллерия и радары. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден. Поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая оставшийся лимит средств на поддержку Киева.

США выделят последние деньги на военную помощь Украине
Фото: ReutersReuters

«Сегодня я объявляю об очередном пакете оборонной помощи, в рамках которого Украине будет предоставлена дополнительная артиллерия, радары и другое оборудование», — говорится в обнародованном заявлении Байдена.

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. Это оружие станет последней серией передач Украине за последнее время, уточняло издание. США оказывают помощь Киеву в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Сообщалось, что у Вашингтона заканчиваются средства на поддержку украинской армии. В Белом доме заявили, что осталось 250 миллионов из 3,5 млрд долларов, которые выделяли на эти цели. При этом палата представителей Конгресса собирается обсудить пакет помощи на сумму 40 млрд долларов.

Армия,В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,
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