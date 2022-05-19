США выделят последние деньги на военную помощь Украине

США отправят на Украину новую партию военной помощи, куда войдут артиллерия и радары. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден . Поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая оставшийся лимит средств на поддержку Киева .

«Сегодня я объявляю об очередном пакете оборонной помощи, в рамках которого Украине будет предоставлена дополнительная артиллерия, радары и другое оборудование», — говорится в обнародованном заявлении Байдена.

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. Это оружие станет последней серией передач Украине за последнее время, уточняло издание. США оказывают помощь Киеву в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Сообщалось, что у Вашингтона заканчиваются средства на поддержку украинской армии. В Белом доме заявили, что осталось 250 миллионов из 3,5 млрд долларов, которые выделяли на эти цели. При этом палата представителей Конгресса собирается обсудить пакет помощи на сумму 40 млрд долларов.