В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Два атомных крейсера и подлодка войдут в состав ТОФ в 2022 году

ТК «Звезда»иещё 4

Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнят атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск», а также дизель-электрическая подлодка «Магадан». Об этом заявил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

У России появятся подлодка и два атомных крейсера в 2022 году
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и первую атомную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск"», - заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Подводные крейсеры имеют на своем борту грозное вооружение, уточнил адмирал. Так, «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой «Новосибирск» - крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Кроме того, адмирал Сергей Авакянц отметил, что в 2022 году на флоте ожидают два морских тральщика. Это «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» Средне-Невского судостроительного завода. Швартовые испытания проходит еще одна новинка - корвет проекта 20380 «Резкий». Это четвертый по счету корабль проекта, построенный на Амурском судостроительном заводе.

Армия,Анатолий Шлемов,Петр Ильичев,Сергей Авакянц,Олег Князь,Амурский судостроительный завод,Средненевский судостроительный завод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители