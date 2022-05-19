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36 минут назад

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил ситуацию на Украине с коллегой из США

ТК «Звезда»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщает Минобороны России.

Валерий Герасимов и Марк Милли обсудили ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В оборонном ведомстве РФ уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Сообщается, что Валерий Герасимов и Марк Милли обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и ситуацию на Украине.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 340 украинских националистов за сутки.

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