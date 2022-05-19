Валерий Герасимов и Марк Милли обсудили ситуацию на Украине

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В оборонном ведомстве РФ уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Сообщается, что Валерий Герасимов и Марк Милли обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и ситуацию на Украине.