Подлодка «Казань» отработала погружение на максимальную глубину

«Экипаж подводной лодки успешно справился с поставленными задачами. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности. Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским», – приводит ТАСС сообщение Северного флота.