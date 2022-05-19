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8 минут назад

Кадыров показал оставленные ВСУ трофеи

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает трофеи, оставшиеся от украинских военных на Луганском направлении.

«У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомета, миномет, ящики с боеприпасами, разовые гранатометы европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными "доброжелателями" с Запада», - написал Кадыров.

Он также отметил, что бойцы спецназа «Ахмат» с удовольствием направят «военную помощь Байдена и Ко против украинских бандитов», так как трофеев много и хватит на всех.

Стали известны подробности задержания замкомандира «Айдара»

«Бандеровцам пришлось уносить ноги от наступающих российских воинов. Кому из них повезло меньше, тот остался лежать там, где его настигла расплата за терроризм», - отметил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что боевики «Азова» должны понести заслуженную кару за все совершенные злодеяния по отношению к мирному населению.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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