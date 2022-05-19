Кадыров показал оставленные ВСУ трофеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает трофеи, оставшиеся от украинских военных на Луганском направлении.

«У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомета, миномет, ящики с боеприпасами, разовые гранатометы европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными "доброжелателями" с Запада», - написал Кадыров.

Он также отметил, что бойцы спецназа «Ахмат» с удовольствием направят «военную помощь Байдена и Ко против украинских бандитов», так как трофеев много и хватит на всех.