Лукашенко раскрыл планы построить белорусский «Искандер» с помощью РФ

«Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер"», - сказал Лукашенко.