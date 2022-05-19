Лукашенко раскрыл планы построить белорусский «Искандер» с помощью РФ

Белоруссия с помощью России планирует создать собственную ракету типа «Искандер». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает «БелТа».
По словам Лукашенко, он обсуждал тему ракетостроения с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств договорились, что Россия поможет «довести до ума новые ракеты», которые строит Белоруссия.
«Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер"», - сказал Лукашенко.
Он назвал «Искандер» очень хорошим оружием.
Ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии разрабатывают собственные роботизированные средства огневого поражения, ударные беспилотники и противотанковые управляемые ракеты.