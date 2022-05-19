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52 минуты назад

Военные РФ нашли мастерскую «Азова»* по производству патронов

Ura.Ru

Российские военные обнаружили в пригороде Мариуполя бункер националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В нем боевики организовали мастерскую по производству патронов.

Военные РФ нашли мастерскую «Азова»* по производству патронов
Фото: ТАССТАСС

На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, что укрытие сделано из бетона. В нем боевики забивали патроны порохом. На стеллажах внутри бункера российские военные нашли множество ящиков с уже готовыми боеприпасами.

Еще одной находкой стала заламинированная карточка. На ней была напечатана «Молитва украинского националиста».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что основная ее цель — защита граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». На нем укрылись оставшиеся в городе националисты.

Кремль заявлял, что «Азов» может сложить оружие и выйти с завода, который был заблокирован вооруженным силами РФ. Всего, начиная с 16 мая, в плен сдались более 1700 боевиков, которые забаррикадировались на «Азовстали».

* Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

Армия,Владимир Путин,
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