Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберет меру пресечения для задержанного заместителя командира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области пишет РИА Новости.

«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса», - пояснил представитель пресс-службы.

По его совам, Мурыга подозревается в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренного законодательством этой страны и в целях, противоречащих законам России (ч.2 ст.208 УК РФ). Суд пройдет в закрытом режиме.

В чем именно обвиняется Мурыга в пресс-службе не уточнили. Однако, по словам источника в правоохранительных органах региона, тот был заместителем командира подразделения «Айдара» в Лисичанске и находился в составе группы, которая в 2015 году подорвала мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.