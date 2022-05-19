В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
29 минут назад

СМИ: задержан замкомандира батальона «Айдар»

Елена Прошина

Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберет меру пресечения для задержанного заместителя командира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области пишет РИА Новости.

«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса», - пояснил представитель пресс-службы.

По его совам, Мурыга подозревается в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренного законодательством этой страны и в целях, противоречащих законам России (ч.2 ст.208 УК РФ). Суд пройдет в закрытом режиме.

В чем именно обвиняется Мурыга в пресс-службе не уточнили. Однако, по словам источника в правоохранительных органах региона, тот был заместителем командира подразделения «Айдара» в Лисичанске и находился в составе группы, которая в 2015 году подорвала мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

Военкор рассказал о сдавшемся в плен замкомандира полка «Азов»

С 24 февраля на Украине проходит российская спецоперация по «демилитаризации и денацификации» страны. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Видео,Владимир Путин,ФСБ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители