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47 минут назад

Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»

Lenta.ruиещё 4

Замкомандира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» Денис Мурыга задержан. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Как стало известно, в четверг суд в Ростове-на-Дону должен решить вопрос об аресте задержанного, заседание пройдет в закрытом режиме. По словам собеседника агентства, Мурыга подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»).

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При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что задержанный стал замкомандира «Айдара» не позже февраля 2015 года. Кроме того, известно, что в том же году Мурыга вместе с другими бойцами батальона принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике. Тогда в результате его действий погибли люди.

Ранее в мае бывший боец «Айдара» Виталий Баштанник рассказал РИА Новости, что экс-участница украинского батальона Надежда Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека расстреляли бойцы.

Армия,Видео,Надежда Савченко,
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