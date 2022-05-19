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51 минуту назад

Подоляк высказался о режиме прекращения огня на Украине

Вероника Полынина

Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал не предлагать Киеву ввести режим прекращения огня.

Подоляк высказался о режиме прекращения огня на Украине
Фото: ТАССТАСС

На своей странице в твиттере Подоляк написал, что режим прекращения огня невозможен без полного вывода российских войск с территории Украины.

«Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет», - добавил советник украинского президента.

Подоляк предупредил, что до полного вывода войск переговорной платформой Киева будут «оружие, санкции и деньги».

Ранее Михаил Подоляк подтвердил приостановку переговорного процесса между Россией и Украиной. По его словам, на сегодняшний день переговоры невозможны. При этом, отметил Подоляк, переговорщики будут готовы возобновить процесс, если соответствующий запрос поступит от президента Зеленского. Советник также выразил мнение, что Россия «имеет иллюзии» и «все еще не понимает последствий» военной операции. По его словам, уже летом россияне прочувствуют санкции в полном объеме и поймут, что РФ стала «страной-изгоем».

Армия,Михаил Подоляк,
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