Подоляк высказался о режиме прекращения огня на Украине

Ранее Михаил Подоляк подтвердил приостановку переговорного процесса между Россией и Украиной. По его словам, на сегодняшний день переговоры невозможны. При этом, отметил Подоляк, переговорщики будут готовы возобновить процесс, если соответствующий запрос поступит от президента Зеленского. Советник также выразил мнение, что Россия «имеет иллюзии» и «все еще не понимает последствий» военной операции. По его словам, уже летом россияне прочувствуют санкции в полном объеме и поймут, что РФ стала «страной-изгоем».