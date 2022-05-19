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5 минут назад

Минобороны назвало число сдавшихся в плен за сутки боевиков с «Азовстали»

Елена Прошина

За прошедшие сутки с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен еще более 770 боевиков националистического подразделения «Азов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны назвало число сдавшихся в плен за сутки боевиков с «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, всего сложили оружие уже 1 730 человек.

«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1 730 боевиков, в том числе 80 раненых», - сказал Конашенков.

Он также уточнил, что все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях в Новоазовске и Донецке.

Ранее Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых. В районе завода ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. Боевики начали сдаваться в плен с 17 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход боевик «эвакуацией» военных по гуманитарным соображениям. В Киеве также говорили, что якобы их готовятся менять на российских военнопленных.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины врет, когда пытается выдать сдачу в плен боевиков в качестве «украинской гуманитарной операции».

Армия,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,
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