Американский военный аналитик и бывший инспектор ООН по контролю за вооружениями в Ираке Скотт Риттер в эфире RT заявил, что Украина терпит поражение на востоке, вопреки западной пропаганде и фейкам, создающимся Киевом.

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Риттер прокомментировал недавнее видео, на котором украинские военные несут приграничный столб для съемки фейкового видео, действие которого якобы происходит на границе с Россией. Позднее это видео появилось в Сети, а президент Украины Владимир Зеленский следом записал видеообращение, в котором назвал военных «героями» Незалежной.

«Присутствие украинских войск на границе с Россией возле Харькова не имеет значения. Это никак не влияет на стратегический результат», — заявил экс-офицер разведки США.

Американский аналитик также заявил, что обвинения в применении против военных на «Азовстали» фосфорных боеприпасов несущественны, поскольку на видео четко видно, что это были не фосфорные заряды, а магниевые.