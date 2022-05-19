В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
16 минут назад

Экс-офицер разведки США рассказал о поражении ВСУ на востоке Украины

Lenta.ru

Американский военный аналитик и бывший инспектор ООН по контролю за вооружениями в Ираке Скотт Риттер в эфире RT заявил, что Украина терпит поражение на востоке, вопреки западной пропаганде и фейкам, создающимся Киевом.

Экс-офицер разведки США рассказал о поражении ВСУ на востоке Украины
Фото: REUTERSREUTERS

Риттер прокомментировал недавнее видео, на котором украинские военные несут приграничный столб для съемки фейкового видео, действие которого якобы происходит на границе с Россией. Позднее это видео появилось в Сети, а президент Украины Владимир Зеленский следом записал видеообращение, в котором назвал военных «героями» Незалежной.

«Присутствие украинских войск на границе с Россией возле Харькова не имеет значения. Это никак не влияет на стратегический результат», — заявил экс-офицер разведки США.

Американский аналитик также заявил, что обвинения в применении против военных на «Азовстали» фосфорных боеприпасов несущественны, поскольку на видео четко видно, что это были не фосфорные заряды, а магниевые.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обслуживать и ремонтировать переданную США военную технику, поэтому она будет бесполезна.

Армия,Скотт Риттер,Владимир Зеленский,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители