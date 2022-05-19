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49 минут назад

Кадыров показал видео вылета на Украину новой группы добровольцев

Lenta.ru

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного на Украину для участия в специальной военной операции (СВО) России. Видео отправки опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, добровольцы отправились« сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами» по «зову сердца» и после специальной подготовки.

«Каждый из них прошел подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. В боевом расположении духа бойцы отправились на защиту интересов нашего великого Отечества», — написал в блоге глава региона.

Кадыров обратился к тем, кто множил на Украине идеологию фашизма и сообщил им, что их «время пришло». Он добавил, что при необходимости в СВО примут участие миллионы граждан России.

Ранее Кремль исключал возможность отправки россиян в качестве добровольцев для участия в СВО.

Кадыров: Со всех регионов в эти дни в Грозный приезжают сотни добровольцев для участия в спецоперации

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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