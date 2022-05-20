Почему Турция препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Турция подготовила список требований к Финляндии и Швеции, от выполнения которых зависит её позиция относительно вступления этих государств в НАТО, сообщили СМИ республики. Так называемое «скандинавское досье» подготовлено в преддверии визита финской и шведской делегаций в Турцию для налаживания диалога и разрешения противоречий.

Фото: AFP © BENOIT DOPPAGNE / BELGA AFP © BENOIT DOPPAGNE / BELGA

Отмечается, что в основном требования связаны с поддержкой властями этих европейских стран курдских организаций, которых Анкара считает террористическими. В турецком истеблишменте подчёркивают, что такая позиция Хельсинки и Стокгольма угрожает национальной безопасности республики.

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По мнению аналитиков, риторика турецких властей может быть обусловлена внутриполитическими причинами. Однако, как считают эксперты, урегулирование сложившейся ситуации во многом будет зависеть от США.

Турция предъявит Финляндии и Швеции список требований, от выполнения которых зависит положительное решение Анкары по заявке этих государств на вступление в НАТО. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, так называемое «скандинавское досье» будет передано делегациям Стокгольма и Хельсинки, визит которых в Анкару ожидается 23 мая. Сообщается, что принимать их будет замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

Турецкая сторона настаивает на экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые считает террористическими. Также Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма признать террористическими Силы национальной самообороны (СНС) сирийских курдов, которые считаются аффилированными с РПК. Помимо этого, страны должны прекратить поддержку представителей ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в республике в 2016 году. Также странам предписывается закрыть все организации, связанные со структурами, которые Анкара считает террористическими, и предоставить соответствующие гарантии.

При этом источники Türkiye подчёркивают, что выдвигаемые требования имеют принципиальное значение для Анкары и никаких уступок по ним делать она не намерена.

«Они (шведские и финские дипломаты. — RT) будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придётся несколько раз посетить Турцию», — приводит ТАСС слова собеседника газеты.

Вектор предстоящих переговоров несколькими днями ранее определил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном 16 мая.

«Кажется, в понедельник (23 мая. — RT) в Турцию собираются приехать. Приехать, чтобы нас убедить? Извините, но пусть не утруждаются», — заявил Эрдоган.

Вдобавок на встрече с представителями турецкой молодёжи в Анкаре 19 мая он в очередной раз подчеркнул, что Турция настроена решительно в вопросе возможного присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, которые считает домом для террористических организаций.

«Мы сказали нашим партнёрам, что скажем «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — отметил Эрдоган.

Вариации требований

Между тем в турецких СМИ ранее уже появлялся список предполагаемых требований Турции к новым кандидатам на членство в альянсе. Так, 18 мая схожий перечень, но из десяти пунктов, опубликовала близкая к правительственным кругам газета Sabah. Согласно ему, турецкие власти также выступают за то, чтобы не допускать членов РПК в парламенты обеих стран, блокировку банковских счетов организаций, признанных Анкарой террористическими, предотвращение недопущение сбора ими средств под видом неправительственных организаций (НПО), пресечение дезинформации от сторонников ФЕТО, налаживание регулярных контактов в вопросах противодействия терроризму и недопущение действий, направленных против национальной безопасности Турции.

Собственную версию списка днём ранее представил и Bloomberg. При этом в него, по словам источника издания, вошли требования не только к Стокгольму и Швеции. Так, Анкара якобы настаивает на том, чтобы вернуться в программу поставок новейших истребителей F-35, из которой её исключили США за приобретение у России комплексов С-400. Помимо этого, ставится вопрос о закупке у США «десятков военных самолётов F-16 и комплектов модернизации для уже имеющихся истребителей».

В Вашингтоне, однако, достоверность сообщений о требованиях к Белому дому пока не подтверждают. В частности, высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге 18 мая заявил, что не видел никаких списков, в связи с чем не может ручаться за их достоверность.

Вместе с тем американская сторона признаёт факт проведения переговоров с Турцией. Так, в ответ на просьбу журналистов пояснить, запрашивала ли Турция что-либо у США в обмен на поддержку Анкарой заявок Финляндии и Швеции, представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 17 мая сказал, что Соединённые Штаты не будут «озвучивать содержание конфиденциальных бесед».

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен 18 мая принимал в Нью-Йорке турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу, который на пресс-конференции перед переговорами подчеркнул, что у Анкары есть «обоснованные опасения в области безопасности» ввиду притязаний Стокгольма и Хельсинки на членство в НАТО.

«Кроме того, имеют место ограничения на экспорт оборонной продукции. Так что свои опасения мы уже выражаем», — сказал Чавушоглу.

Он также уточнил, что турецкое руководство вполне понимает озабоченность Финляндии и Швеции по вопросам членства, но и им следует принять во внимание позицию его страны.

«Мы понимаем их опасения в области безопасности, однако опасения Турции в этой области тоже должны учитываться. И это также один из вопросов, который мы должны продолжать обсуждать с друзьями и союзниками, в том числе с Соединёнными Штатами», — добавил министр.

По итогам встречи с Блинкеном Чавушоглу сообщил, что одной из тем переговоров было возобновление поставок американских истребителей F-16.

В свою очередь, президент США Джо Байден в тот же день на пресс-конференции выразил уверенность, что вопрос с приёмом скандинавских страны в ряды НАТО будет успешно решён. При этом со стороны американских политиков уже звучат призывы подтолкнуть Турцию к изменению её позиции. В частности, председатель комитета по иностранным делам сената конгресса Роберт Менендес призвал Белый дом пригрозить Анкаре срывом переговоров по F-16.

«Я надеюсь, что администрация учитывает это на фоне рассмотрения (возможности продажи. — RT) истребителей F-16. Вам следует сказать Эрдогану: надо действовать по-другому, если хотите, чтобы что-то рассматривалось», — приводит его слова газета The Washington Post.

«Усугубить напряжение»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что в свете вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопрос курдских и оппозиционных структур для турецкого руководства имеет очень большое значение. Тем более, что страны северной Европы были долгое время безопасной гаванью для этих организаций.

«Поэтому турецкие власти не препятствуют разного рода «сливам» в СМИ, чтобы придать своей позиции большую огласку и ограничить для скандинавов и в целом союзников по НАТО пространство для манёвров на переговорах», — пояснил в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

С его точки зрения, позиция Анкары ставит Финляндию и Швецию в довольно затруднительное положение, так как они действительно оказывают поддержку курдам, которые в Швеции даже входят в парламент.

«Поэтому пойти на поводу у Турции и принять все её требования будет означать для Стокгольма и Хельсинки фактическую сдачу своей гуманитарной позиции по отношению к курдам и организациям, которые Турция требует признать террористическими. Это будет очень тяжело, потому что скандинавские страны всегда говорили, что они как светочи демократии борются с авторитарными режимами. И, с их точки зрения, руководство турецкой республики вполне соответствует этой характеристике», — пояснил аналитик.

Как отмечает профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов, Турция, твёрдо заявляя о своей позиции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО, пытается решить ещё и внутриполитические вопросы.

«Они хотят продемонстрировать свою принципиальность для внутренней аудитории, как они борются с террористами в современных условиях. Поэтому процесс переговоров со Швецией и Турцией может занять не один месяц», — допустил Вавилов в интервью RT.

С его точки зрения, финские и шведские власти осложнили себе жизнь, подав заявки на вступление в НАТО, так как рассчитывали оперативно войти в состав блока, а теперь вынуждены вести переговоры с Турцией, которые только затягивают эту процедуру.

«Тем временем Россия остаётся их соседом, а шаг, на который пошли скандинавы, она вправе расценить как недружественный, что может только усугубить нынешнее напряжение на мировой арене», — добавил Вавилов.

Дмитрий Егорченков полагает, что урегулирование сложившейся ситуации во многом будет зависеть от США.