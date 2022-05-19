"Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии", - сказала премьер в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью. При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. "Вступление в НАТО - это акт мира, а не объявление войны", - утверждает Марин.