Атака со стороны Украины привела к гибели человека в Курской области

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«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал губернатор. Он добавил, что погибший по предварительным данным — водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Старовойт указал, что этот объект оказался под ударами ракет.

В результате происшествия несколько человек были ранены. Как рассказал губернатор Курской области, в данный момент им оказывают медицинскую помощь.

По его словам, сейчас в поселке пытаются потушить огонь, несколько домов было повреждено из-за ракетного обстрела. Поступают сообщения о неразорвавшихся снарядах. Старовойт сообщил, что на месте происшествия работают специалисты для сбора данных о произошедшем.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.