Атака со стороны Украины привела к гибели человека в Курской области

Украина нанесла ракетные удары по поселку Теткино. В результате обстрела погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал губернатор. Он добавил, что погибший по предварительным данным — водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Старовойт указал, что этот объект оказался под ударами ракет.
В результате происшествия несколько человек были ранены. Как рассказал губернатор Курской области, в данный момент им оказывают медицинскую помощь.
По его словам, сейчас в поселке пытаются потушить огонь, несколько домов было повреждено из-за ракетного обстрела. Поступают сообщения о неразорвавшихся снарядах. Старовойт сообщил, что на месте происшествия работают специалисты для сбора данных о произошедшем.
Губернатор заверил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Глушковском районе Курской области обстреляли Теткино и Алексеевку. Он подчеркнул, что село Алексеевка было обстреляно уже в третий раз.