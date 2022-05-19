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50 минут назад

В результате украинских ударов по селу в Курской области погиб один человек

Елена Прошина

Украина нанесла ракетные удары по поселку Теткино. В результате обстрела погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Атака со стороны Украины привела к гибели человека в Курской области
Фото: ReutersReuters

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал губернатор. Он добавил, что погибший по предварительным данным — водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Старовойт указал, что этот объект оказался под ударами ракет.

В результате происшествия несколько человек были ранены. Как рассказал губернатор Курской области, в данный момент им оказывают медицинскую помощь.

По его словам, сейчас в поселке пытаются потушить огонь, несколько домов было повреждено из-за ракетного обстрела. Поступают сообщения о неразорвавшихся снарядах. Старовойт сообщил, что на месте происшествия работают специалисты для сбора данных о произошедшем.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Глушковском районе Курской области обстреляли Теткино и Алексеевку. Он подчеркнул, что село Алексеевка было обстреляно уже в третий раз.

Армия,Роман Старовойт,
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