В Грузии опровергли нарушение воздушного пространства вертолетом РФ

В Минобороны Грузии посоветовали СМИ воздерживаться от публикации непроверенной информации и сообщили, что это были грузинские военные вертолеты. Они участвовали в плановых командно-штабных учениях и перемещались из Тбилиси в сторону Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети), а после завершения учений вернулись назад.