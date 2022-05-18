В Грузии опровергли нарушение воздушного пространства вертолетом РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергла распространенную рядом местных СМИ информацию о якобы нарушившем воздушное пространство страны российском военном вертолете.
«Не нарушали подконтрольную властям Грузии территорию. Не подтверждаем информацию», - приводит «Интерфакс» заявление СГБ.
О том, что летевший со стороны Цхинвала российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Грузии, первым сообщил грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи».
В Минобороны Грузии посоветовали СМИ воздерживаться от публикации непроверенной информации и сообщили, что это были грузинские военные вертолеты. Они участвовали в плановых командно-штабных учениях и перемещались из Тбилиси в сторону Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети), а после завершения учений вернулись назад.
«Вертолеты Ми–24 «Ирокез» принадлежат авиации Сил обороны Грузии и командованию воздушной обороны, которые принимали участие в плановых командно-штабных учениях «Гелати 2022» на базе Орполо», - заявили в ведомстве.