ВСУ готовят провокацию в Константиновке по «бучинскому» сценарию

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военных, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — сказал Мизинцев.