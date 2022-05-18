В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
25 минут назад

ВСУ готовят провокацию в Константиновке по «бучинскому» сценарию

Елена Прошина

Украинские военнослужащие готовят провокацию с расстрелом жителей Константиновки Донецкой области боевиками, переодетыми в форму российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

ВСУ готовят провокацию в Константиновке по «бучинскому» сценарию
Фото: ТАССТАСС

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военных, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что фото- и видеоматериалы данного преступления, в том числе «случайно» снятые видеорегистраторами проезжающих автомобилей, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ планирую широко растиражировать в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

По мнению Мизинцева, «такая изощренность провокаций перечеркнула все существующие нормы морали», а современные украинские националисты «стали "наследниками" нацистов периода Великой Отечественной войны».

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители