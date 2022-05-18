ВСУ готовят провокацию в Константиновке по «бучинскому» сценарию

Украинские военнослужащие готовят провокацию с расстрелом жителей Константиновки Донецкой области боевиками, переодетыми в форму российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военных, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — сказал Мизинцев.
Он добавил, что фото- и видеоматериалы данного преступления, в том числе «случайно» снятые видеорегистраторами проезжающих автомобилей, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ планирую широко растиражировать в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.
По мнению Мизинцева, «такая изощренность провокаций перечеркнула все существующие нормы морали», а современные украинские националисты «стали "наследниками" нацистов периода Великой Отечественной войны».