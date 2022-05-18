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1 час назад

В ООН заявили, что не участвовали в вывозе украинских военных с "Азовстали"

ТАСС

ООН не принимала участия в вывозе украинских военных с "Азовстали" и считает, что обращение со всеми пленными с противоположной стороны должно соответствовать международному праву. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В ООН прокомментировали вывоз украинских военных с "Азовстали"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как я понимаю, это [вывоз украинских военных] явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом, - сказал он. - Мы в принципе говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной [стороной], необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом".

Армия,Стефан Дюжаррик,ООН,
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