В ООН прокомментировали вывоз украинских военных с "Азовстали"

ООН не принимала участия в вывозе украинских военных с "Азовстали" и считает, что обращение со всеми пленными с противоположной стороны должно соответствовать международному праву. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Как я понимаю, это [вывоз украинских военных] явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом, - сказал он. - Мы в принципе говорили, что со всеми военными, задержанными противоположной [стороной], необходимо обращаться в соответствии с установленным международным правом".