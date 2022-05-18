В ходе спецоперации на Украине Россия использует комплексы лазерного оружия, которое способно физически поражать цели. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, пишет ТАСС.
Он уточнил, что российским военным на Украине уже начало поступать лазерное оружие, поражающее цели на расстоянии 5 км. Оно способно физически поражать цель, и, тем самым, экономить дорогостоящие ракеты.
«Если "Пересвет" ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты, типа "Панциря" и "Тора"», - сказал Борисов в эфире Первого канала.
Он добавил, что такое оружие может на дальности до 5 км сбивать различного класса беспилотники. Первые образцы комплекса, который называется «Задира», уже используются армией на Украине.
Напомним, в декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале.