В ходе спецоперации на Украине Россия использует комплексы лазерного оружия, которое способно физически поражать цели. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что российским военным на Украине уже начало поступать лазерное оружие, поражающее цели на расстоянии 5 км. Оно способно физически поражать цель, и, тем самым, экономить дорогостоящие ракеты.

«Если "Пересвет" ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты, типа "Панциря" и "Тора"», - сказал Борисов в эфире Первого канала.

Он добавил, что такое оружие может на дальности до 5 км сбивать различного класса беспилотники. Первые образцы комплекса, который называется «Задира», уже используются армией на Украине.