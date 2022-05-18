В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
36 минут назад

СМИ: Россия начала использовать на Украине лазерное оружие

Елена Прошина

В ходе спецоперации на Украине Россия использует комплексы лазерного оружия, которое способно физически поражать цели. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что российским военным на Украине уже начало поступать лазерное оружие, поражающее цели на расстоянии 5 км. Оно способно физически поражать цель, и, тем самым, экономить дорогостоящие ракеты.

«Если "Пересвет" ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты, типа "Панциря" и "Тора"», - сказал Борисов в эфире Первого канала.

Он добавил, что такое оружие может на дальности до 5 км сбивать различного класса беспилотники. Первые образцы комплекса, который называется «Задира», уже используются армией на Украине.

Кадыров сделал заявление о спецоперации на Украине

Напомним, в декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале.

Армия,Видео,Юрий Борисов,Сергей Шойгу,Минобороны России,Первый канал,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители