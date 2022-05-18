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25 минут назад

МО РФ опубликовало новые кадры сдачи в плен украинских боевиков с территории «Азовстали»

ТК «Звезда»

Минобороны России показало новые кадры сдачи в плен украинских боевиков, выходящих с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки в плен сдалось еще 694 боевика, находившихся ранее на территории комбината.

Конашенков уточнил, что всего с 16 мая в плен сдалось 959 украинских боевиков, включая 80 раненых, из которых 51 пленный нуждается в стационарном лечении. Боевики из последней категории помещены в больницу Новоазовска в ДНР.

Также Конашенков рассказал об уничтожении силами оперативно-тактической и армейской авиации более 270 украинских националистов.

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