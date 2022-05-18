Минобороны России показало новые кадры сдачи в плен украинских боевиков, выходящих с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки в плен сдалось еще 694 боевика, находившихся ранее на территории комбината.

Конашенков уточнил, что всего с 16 мая в плен сдалось 959 украинских боевиков, включая 80 раненых, из которых 51 пленный нуждается в стационарном лечении. Боевики из последней категории помещены в больницу Новоазовска в ДНР.