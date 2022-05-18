Кадыров высказался о мобилизации в России

Не стоит ждать объявления мобилизации в России — нужно самим «мобилизироваться» вокруг президента. С таким заявлением на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Прямая трансляция его выступления велась на странице общества во «ВКонтакте».

Кадыров призвал самим, не дожидаясь объявления мобилизации, встать на защиту безопасности России.

«Мне очень много задают вопросов: "а правда, что будет мобилизация?" А я отвечаю, никто не должен объявлять мобилизацию. Мы должны мобилизироваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что, по его мнению, объединение вокруг президента и является патриотизмом.