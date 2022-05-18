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1 час назад

Кадыров высказался о мобилизации в России

Lenta.ru

Не стоит ждать объявления мобилизации в России — нужно самим «мобилизироваться» вокруг президента. С таким заявлением на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Прямая трансляция его выступления велась на странице общества во «ВКонтакте».

Кадыров призвал самим, не дожидаясь объявления мобилизации, встать на защиту безопасности России.

«Мне очень много задают вопросов: "а правда, что будет мобилизация?" А я отвечаю, никто не должен объявлять мобилизацию. Мы должны мобилизироваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что, по его мнению, объединение вокруг президента и является патриотизмом.

Следом после Пескова слухи о мобилизации в России опроверг Вячеслав Володин

В Кремле неоднократно опровергали слухи о введении в России военного положения и последующей мобилизации. В Госдуме также не увидели оснований для всеобщей мобилизации и назвали эти слухи «провокацией темных сил».

Армия,Видео,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,Госдума,
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