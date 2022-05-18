Кадыров высказался о мобилизации в России

"Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация (в связи с проведением специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС). Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", - сказал Кадыров в среду на марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".