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1 час назад

Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в России

ТАССиещё 3

Необходимость в мобилизации в России сейчас отсутствует, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, считает руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров высказался о мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

"Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация (в связи с проведением специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС). Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", - сказал Кадыров в среду на марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

Армия,Рамзан Кадыров,
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