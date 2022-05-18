Кадыров: «Мы сегодня воюем не против Украины»

Россия воюет не против Украины, а против НАТО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», его трансляция ведется на странице организации во «ВКонтакте».
Он объяснил, что Россия «ведет войну» с государствами, которые обеспечивает Киев вооружением и деньгами. Он назвал такую помощь мелочью, подчеркнув что Украину можно было бы давно «очистить», если бы не распоряжение президента России Владимира Путина сохранить украинское мирное население и города.
Глава республики заявил, что в ходе спецоперации по защите жителей республик Донбасса российские бойцы освободят Украину от «шайтанов». Операция идет по плану, добавил он.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он предостерег страны, которые хотят помешать ходу операции, от вмешательства в боевые действия и предупредил о молниеносном ответе России в случае угрозы ее безопасности.