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1 час назад

Кадыров заявил о войне России против НАТО

Lenta.ruиещё 2

Россия воюет не против Украины, а против НАТО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», его трансляция ведется на странице организации во «ВКонтакте».

Кадыров: «Мы сегодня воюем не против Украины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сегодня воюем не против Украины, бандеровцев. Мы воюем против НАТО», — сказал Кадыров.

Он объяснил, что Россия «ведет войну» с государствами, которые обеспечивает Киев вооружением и деньгами. Он назвал такую помощь мелочью, подчеркнув что Украину можно было бы давно «очистить», если бы не распоряжение президента России Владимира Путина сохранить украинское мирное население и города.

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

Глава республики заявил, что в ходе спецоперации по защите жителей республик Донбасса российские бойцы освободят Украину от «шайтанов». Операция идет по плану, добавил он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он предостерег страны, которые хотят помешать ходу операции, от вмешательства в боевые действия и предупредил о молниеносном ответе России в случае угрозы ее безопасности.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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