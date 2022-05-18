В Пентагоне рассказали о борьбе против НЛО

Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй заявил на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса, что американские вооруженные силы никогда не пытались применять оружие против неопознанных летающих объектов, сообщает Reuters.
Он отметил, что по данным разведки, НЛО чаще всего представляют собой физические объекты и метеорологические явления.
«Могут быть некоторые, которые представляют собой метеорологические явления или нечто подобное <...> Некоторые, очевидно, могут являться аномалиями в приборах наблюдения или чем-то подобным», — пояснил Брэй.
По его словам, специальная целевая группа американской разведки пока ни разу не смогла обнаружить материалы, которые бы говорили о внеземном происхождении обнаруженных НЛО.
Ранее Пентагон сообщил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.