В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
34 минуты назад

В Пентагоне рассказали о борьбе против НЛО

Газета.Ru

Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй заявил на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса, что американские вооруженные силы никогда не пытались применять оружие против неопознанных летающих объектов, сообщает Reuters.

В Пентагоне рассказали о борьбе против НЛО
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он отметил, что по данным разведки, НЛО чаще всего представляют собой физические объекты и метеорологические явления.

«Могут быть некоторые, которые представляют собой метеорологические явления или нечто подобное <...> Некоторые, очевидно, могут являться аномалиями в приборах наблюдения или чем-то подобным», — пояснил Брэй.

По его словам, специальная целевая группа американской разведки пока ни разу не смогла обнаружить материалы, которые бы говорили о внеземном происхождении обнаруженных НЛО.

Пентагон засекретил 24 видео, которые доказывают существование НЛО

Ранее Пентагон сообщил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.

Армия,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители