В Пентагоне рассказали о борьбе против НЛО

Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй заявил на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса, что американские вооруженные силы никогда не пытались применять оружие против неопознанных летающих объектов, сообщает Reuters.

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Он отметил, что по данным разведки, НЛО чаще всего представляют собой физические объекты и метеорологические явления.

«Могут быть некоторые, которые представляют собой метеорологические явления или нечто подобное <...> Некоторые, очевидно, могут являться аномалиями в приборах наблюдения или чем-то подобным», — пояснил Брэй.

По его словам, специальная целевая группа американской разведки пока ни разу не смогла обнаружить материалы, которые бы говорили о внеземном происхождении обнаруженных НЛО.