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53 минуты назад

На Балтийский флот придут новые ракетные корабли

Российская Газетаиещё 1

Балтийский флот пополнится новыми ракетными кораблями. Спущены на воду и готовятся к испытаниям малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", сообщает пресс-служба Балтийского флота.

На Балтийский флот придут новые ракетные корабли
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Она приводит слова командующего флотом вице-адмирала Виктора Лиины, который отметил, что в морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации и сторожевой корабль "Неустрашимый". Кроме того, флот получает и современные технические средства и вооружения.

А вообще корабли Балтийского флота в нынешнем учебном периоде примут участие более чем в 30-ти учениях разной направленности в акватории Балтийского моря и в районах Мирового океана. Им предстоит совершить несколько походов, в том числе и в дальнюю морскую зону.

Как добавил вице-адмирал Виктор Лиина, усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации. Моряки продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России.

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