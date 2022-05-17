Пентагон пообещал Конгрессу оповестить о внеземной жизни

И наша задача не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдем что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами [нашей планеты], и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности, — заверил замминистра.