В Балтийске прошел парад в честь Дня Балтийского флота

Более 1 500 военнослужащих приняли участие в среду в параде войск в Балтийске (Калининградская область), посвященном 319-й годовщине образования Балтийского флота, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

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"Чеканя шаг, торжественным маршем по площади Балтийской славы в Балтийске под государственным флагом России и флагом Военно-морского флота страны прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы - главной базы флота", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в параде войск гарнизона участвовали более 1 500 человек.

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С праздничной гостевой трибуны парадные расчеты приветствовали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, ветераны ВМФ, представители правительства Калининградской области, аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, законодательного собрания региона и администрации города, а также многочисленные жители и гости самого Балтийска, пришедшие на площадь, чтобы поздравить моряков с праздником.

Вице-адмирал Лиина, поздравляя личный состав с 319-й годовщиной образования Балтийского флота, отметил, что сейчас

"Балтийский флот отвечает современным реалиям и способен решать поставленные задачи не только в ближней морской зоне и на побережье, но и в удаленных районах Мирового океана, является надежным форпостом России в Западном регионе, где обеспечивает защиту государственных интересов Российской Федерации".

Командующий вручил военнослужащим государственные награды - ордена и медали, в том числе балтийцам - участникам специальной военной операции на Украине.

Об оснащении флота

Силу и мощь Балтийского флота демонстрирует боевая техника, которым оснащен в данный момент флот. Она представлена на специально развернутой к празднику выставке. Здесь можно не только увидеть технику, но и узнать от самих военных о возможностях береговых противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион", противотанкового комплекса "Хризантема", самоходных артиллерийских установок "Акация", новейших танков Т-72Б3М, другом грозном оружии.

Каждый желающий может подняться на борт малого ракетного корабля "Серпухов" и малого противолодочного корабля "Алексин", которые специально пришвартованы у причала площади Балтийская слава.

Соответствующее празднику настроение поддерживают в этот день известные творческие коллективы - знаменитый ансамбль песни и пляски Балтийского флота и популярная концертная группа морской пехоты "Черные береты".

А вечером в Калининграде, где находится штаб флота, состоится концерт в рамках патриотического концертного тура "Zа ВМФ!" в поддержку Военно-морского флота России и специальной военной операции на Украине.

Мероприятие, организованное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стартовало 13 мая в День Черноморского флота в Севастополе и охватывает пять городов.

В приуроченном к Дню Балтийского флота концерте на стадионе "Калининград" выступят Денис Майданов, Ольга Кормухина, SТ, Сергей Войтенко и группы "Баян-микс", "Послеzавтра", а также артисты из ДНР и ЛНР - Наталья Качура, Кристина Деваль, Роман Разум, а также местные коллективы.

О Дне Балтийского флота

День Балтийского флота установлен приказом главнокомандующего ВМФ Военно-морского флота РФ от 15 июля 1996 года.

18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна - "Гедан" и "Астрильд". Все участники того боя получили специальные медали с надписью "Небываемое бывает".

Этот день и принято считать днем рождения Балтийского флота России.

Сегодня Балтийский флот представляет собой крупное оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Балтийском море, способное эффективно действовать на море, в воздухе и на суше и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны и береговые войска.