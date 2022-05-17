Пентагон провел успешные испытания «супер-дупер ракеты»

В США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A в рамках программы ARRW. Пока Пентагон тестирует разработку частично, проверяя работу ракеты-носителя, не направляя боевую часть в какие-то цели. До этого программу преследовали неудачи, подобные испытания не признавались успешными на протяжении более года.

ВВС США заявили, что успешно испытали оружие, скорость которого в пять раз превышает скорость звука, передает Reuters.

Испытания прошли в субботу на военной авиабазе «Эдвардс» у побережья Калифорнии в рамках программы ARRW. Во время тестирования бомбардировщик B-52H выпустил гиперзвуковую ракету-носитель AGM-183A.

«После отделения от самолета ракета-носитель ARRW загорелась и сгорела в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука», — говорится в релизе ВВС.

Ракеты считаются гиперзвуковыми, если они движутся со скоростью как минимум в пять раз быстрее звука (6120 км/ч).

Военные не раскрыли никаких подробностей, таких как продолжительность полета или его высота.

Руководитель программы ВВС, генерал Хит Коллинз назвал прошедший тест «большим достижением». ВВС США отметили, что «испытание было проведено безупречно», и Пентагон «делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим».

«Наша высококвалифицированная команда вошла в историю», — объявил подполковник Майкл Юнгквист, глава испытательных групп, участвовавших в запуске.

До этого разработку преследовали неудачи. Ракета провалила три летных испытания, они идут с весны 2021 года. Первый раз, в апреле 2021-го ракету не удалось запустить с бомбардировщика. Во время второй попытки в июле прошлого года ракета смогла отделиться от бомбардировщика, но не включился ее двигатель. Третья попытка была в декабре, запуск сорвался из-за «неизвестной проблемы». Ракета, как и в первом случае, не смогла отделиться от бомбардировщика.

Неудачи привели к тому, что ВВС урезали средства на закупку ракеты из своих бюджетных заявок на 2022 и 2023 годы. В то же время Пентагон считает, что гиперзвуковые ракеты такого типа легче разрабатывать и эксплуатировать.

ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) предназначена для поражения как сухопутных целей, так и кораблей. По информации издания The Drive, ракета состоит из твердотопливного ускорителя с выдвигающимся хвостовым оперением и планирующего боевого блока (без двигателя).

Система работает так — самолет сбрасывает ракету-носитель, после чего она разгоняется до гиперзвуковой скорости и поднимается высоко в атмосферу. Затем боевая часть отделяется от ракеты и с гиперзвуковой скоростью летит в запрограммированную точку по баллистической траектории.

Преимущество гиперзвуковых ракет, помимо их скорости, в большей маневренности. Они летят по траектории, которую сложно предсказать. Кроме того, гиперзвуковые ракеты могут использовать систему самонаведения и поразить даже ту цель, которая за время полета ракеты успела частично изменить свое положение.

О создании США собственной гиперзвуковой ракеты в мае 2020 года сообщил занимавший тогда пост президента Дональд Трамп.

«У нас есть, я называю это, «супер-дупер ракета», — заявил Трамп.

По его словам, эта ракета будет в 17 раз быстрее той ракеты, которая сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км. О какой именно разработке идет речь, Трамп не уточнил.

В СМИ появлялись версии, что «супер-дупер ракета», о которой говорил Трамп, это и есть AGM-183A.

Кроме США гиперзвуковое оружие создают Китай и Россия. Китай впервые испытал гиперзвуковую ракету в 2014 году, а Россия — в 2016-м.