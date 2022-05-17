МО РФ: армейская авиация поразила 93 района сосредоточения ВСУ

В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области», - заметил Конашенков.
Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении более чем 470 украинских националистов при помощи высокоточных ракет воздушного базирования.