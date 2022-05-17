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1 час назад

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 93 района сосредоточения войск Украины

ТК «Звезда»

В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

МО РФ: армейская авиация поразила 93 района сосредоточения ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области», - заметил Конашенков.

Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении более чем 470 украинских националистов при помощи высокоточных ракет воздушного базирования.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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