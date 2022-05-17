Украина потеряла более 3 тысяч танков и других боевых машин

С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 3 134 танка и других бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В общей сложности за все время проведения спецоперации удалось уничтожить 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотников, 309 ЗРК, 385 установок РСЗО, 1 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 983 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Генерал-майор также рассказал, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 265 украинских боевиков. Тех из них, кто был ранен, направили в больницу Новоазовска в ДНР, где им будет оказана медицинская помощь.

Ранее техник расчета БЛА «Орлан-10» рассказал об ударных возможностях беспилотника, которые он получил благодаря оснащению четырьмя осколочно-фугасными боеприпасами.