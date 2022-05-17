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1 час назад

МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия военной техники и вооружения из США и Европы под Львовом

ТК «Звезда»иещё 9

В Львовской области были уничтожены личный состав ВСУ и поставки вооружения и военной техники из США и Европы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В МО РФ сообщили об уничтоженных военных целях под Львовм
Фото: ТАССТАСС

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс», - сказал он.

Кроме того, в Минобороны РФ назвали количество сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали». По данным ведомства, за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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