В МО РФ сообщили об уничтоженных военных целях под Львовм

В Львовской области были уничтожены личный состав ВСУ и поставки вооружения и военной техники из США и Европы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс», - сказал он.

Кроме того, в Минобороны РФ назвали количество сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали». По данным ведомства, за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.