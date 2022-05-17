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23 часа назад

В Минобороны России рассказали о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»

ИА «Сусанин»иещё 11

Москва. Стало известно о сдаче в плен крупной группы украинских боевиков, скрывавшихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 16 мая сложили оружие 265 боевиков, в числе которых 51 тяжелораненый. Нуждающихся в медицинской помощи увезли в больницу Новоазовска (Донецкая народная республика). Минобороны распространило также видео с кадрами обыска пленных.

Напомним, 12 апреля в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Они оборонялись в районе бывшего «завода Ильича».

После этого в городе остался единственный район, подконтрольный украинским националистам – завод «Азовсталь». На совещании с министром обороны Сергеем Шойгу 21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить планировавшуюся зачистку территории предприятия. Заблокированным там боевикам и военным ВСУ было предложено добровольно сдаться.

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