В ДНР назвали количество сдавшихся в плен военных из «Азовстали»

Более 250 украинских военных сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе . Среди них - 51 раненый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в понедельник, 16 мая, удалось достичь договоренности с заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что в районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.