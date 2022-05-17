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23 минуты назад

СМИ: 256 украинских военных сдались в плен из «Азовстали»

Лера Букина

Более 250 украинских военных сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них - 51 раненый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ДНР назвали количество сдавшихся в плен военных из «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

«В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек», - указано в сообщении штаба.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в понедельник, 16 мая, удалось достичь договоренности с заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что в районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

Киев сообщил, что 16 мая с «Азовстали» эвакуировали 53 тяжело раненных украинских военных на территорию подконтрольную ДНР, в Новоазовск, и 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.

Армия,Минобороны России,
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