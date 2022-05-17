Минобороны России впервые опубликовало видеозапись работы ударных версий беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как говорится в распространенном во вторник сообщении военного ведомства, беспилотники наносят точечные удары по позициям противника снарядами с радиусом поражения до 10 метров.
"Расчеты ударных БЛА "Орлан-10" Западного военного округа проводят воздушную разведку и наносят точечные удары по позициям ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в комментарии к видео.
Как сообщил военнослужащий службы беспилотной авиации, на "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда.
"Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы можем применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", - уточнил он.
Кроме того, расчеты ударных БЛА проводят воздушную разведку и наносят точечные удары по позициям ВСУ. Также с их использованием производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами, огневыми точками и новыми укрепрайонами противника. "Орлан-10" задействуют и для контроля коридоров, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью.
"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс. Предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Он способен обнаруживать и идентифицировать базовые станции GSM и сети сотовой связи.