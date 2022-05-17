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8 минут назад

МО РФ впервые показало кадры работы ударной версии БЛА "Орлан-10" в ходе спецоперации

ТАСС

Минобороны России впервые опубликовало видеозапись работы ударных версий беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как говорится в распространенном во вторник сообщении военного ведомства, беспилотники наносят точечные удары по позициям противника снарядами с радиусом поражения до 10 метров.

"Расчеты ударных БЛА "Орлан-10" Западного военного округа проводят воздушную разведку и наносят точечные удары по позициям ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в комментарии к видео.

Как сообщил военнослужащий службы беспилотной авиации, на "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда.

"Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы можем применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", - уточнил он.

Кроме того, расчеты ударных БЛА проводят воздушную разведку и наносят точечные удары по позициям ВСУ. Также с их использованием производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами, огневыми точками и новыми укрепрайонами противника. "Орлан-10" задействуют и для контроля коридоров, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью.

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс. Предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Он способен обнаруживать и идентифицировать базовые станции GSM и сети сотовой связи.

Армия,Видео,Минобороны России,
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