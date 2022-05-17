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16 минут назад

Южная Корея испытала тяжелую торпеду

Lenta.ruиещё 1

Южная Корея провела 9 мая успешные испытания тяжелой торпеды «Тигровая акула» в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное Управление по качеству оборонных технологий Республики Корея.

Южная Корея испытала тяжелую торпеду
Фото: ReutersReuters

Снаряд был запущен с подводной лодки класса «Чан Бого — 3». Целью испытаний была проверка работы этого оружия перед его массовым производством. Торпеда была разработана еще в 2019 году. Предыдущие проверки проводились в марте нынешнего года.

«Данные испытания очень важны, поскольку они подтвердили качество тяжелой управляемой торпеды южнокорейской разработки», — подчеркнул руководитель центра по управляемым системам вооружения Чан Бон Ги.

При этом отмечается, что к совершенствованию своих ВМС Южную Корею подталкивает развитие технологий баллистических ракет подводных лодок в КНДР.

Ранее стало известно, что 12 мая Северная Корея уже в третий раз за месяц произвела запуск неопознанных баллистических ракеты в сторону Японского моря. Первое испытание прошло 4 мая, затем — 7 мая, в последний раз Пхеньян запустил снаряд малой дальности (предположительно, ракету для подводных лодок). Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.

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